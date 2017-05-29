Gerard Pique Şampiyonlar Ligi finalini izleyemeyecek

Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi finalini izleyemeyeceğini çünkü o sırada Harvard Üniversitesi'nde derste olacağını söyledi.

İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, Harvard Üniversitesi’nde eğitim görmeye hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra Katalan kulübünde yönetici olarak görev yapmanın planlarını yapan Pique, işi sıkı tutuyor. Harvard’da İşletme Fakültesi’ne kayıt yaptıran tecrübeli futbolcu, böylece saha içinde olduğu kadar saha dışında da başarılı olabilmek için önemli bir adım atıyor. İspanyol savunmacı, bu uğurda Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlememeyi bile göze alıyor.

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Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerard Pique, “Şampiyonlar Ligi finalini izleyebileceğimi sanmıyorum. Çünkü o sırada Harvard Üniversitesi’nde derste olacağım” dedi. Gelecekte başkan olup olmak istemediği şeklindeki bir soruya ise “Son dönemde başkanlar kulüp yönetmekte başarısız oldular. Bu nedenle evet bir gün kulüp başkanı olmayı düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.