Göz Göz finalde

Göztepe, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde, İzmir'de 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Boluspor'u Bolu'da da aynı skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

PTT 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Boluspor’a konuk olan Göztepe, 74’te Tayfur Bingöl ve 90+4’te Murat Akın’ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

İzmir’deki ilk maçı 2-0 kazanıp Bolu’ya ciddi bir avantajla giden Göztepe, avantajını korumayı bildi ve finalde Eskişehirspor’un rakibi oldu. Eskişehirspor 3-3’lük beraberliğin ardından evinde Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Boluspor’un bir dönem Fenerbahçe ve Arsenal forması da giyen tecrübeli oyuncusu Andre Santos, 76’da Emre Can Coşkun’la yaşadığı tartışmanın ardından rakibine yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Andre Santos bu kararın ardından yaklaşık beş dakika boyunca sahayı terk etmedi.

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Boluspor’da kırmızı kart gören diğer oyuncu da Alim Öztürk oldu. Alim 90+2’de ikinci sarı kartını görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maçın son dakikasında Fuat Çapa ve Emre Can Coşkun arasında da küçük bir gerginlik yaşandı.

Gerginliklere rağmen maçın ardından Boluspor taraftarları Göztepeli oyuncuları tribünlere çağırarak tebrik etti.

Yılmaz Vural yönetimindeki Göztepe bu sonuçla Eskişehirspor’un rakibi oldu. Play-off finali 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Finalin oynanacağı stat yarın (30 Mayıs) belli olacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Boluspor'dan Yusuf Emre'nin kullandığı kornerde topa yükselen Poepon'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

21. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası içinden Santos'un sert şutu defansa çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic'in ortasında Tayfur'un yerden sert şutu az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Boluspor atağında Guido'nun açtığı ortada Poepon'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada sol kanattan Canberk'in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Tayfur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Murat Akın düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

Boluspor: Melih Ağa, Fatih Turan (Ramazan Sal dk. 46), Alim, Renato Arapi, Hakan Arslan, Özgür İleri (Abdulkadir dk. 44), Yusuf Gültekin, Santos, Akabueze, Guido, Poepon

Yedekler: Sabri Can, Musa Sinan Yılmazer, Burak Asan, Kadir Bekmezci, Furkan Demir

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Göztepespor: Günay, Tanju, Schwechlen, Emre Coşkun, Canberk, Gosso (Murat Akın dk. 80), Segbefia, Tayfur Bingöl (Kobakhidze dk. 87), Halil Akbunar (Sinan Özkan dk. 87), Adis Jahovic, Umut Nayir

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emre Aygün, Lokman Gör, Gençer Cansev

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 75), Murat Akın (dk. 90) (Göztepespor)

Kırmızı Kartlar: Santos (dk. 76), Alim Öztürk (dk. 90) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Poepon, Yusuf Emre, Hakan (Boluspor), Tanju Kayhan, Canberk, Gosso, Umut Nayir,Halil Akbınar (Göztepespor)