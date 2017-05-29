Honduras’ta facia! Maç öncesi yaşanan izdiham can aldı

Honduras'ta Motagua ile Honduras Progreso arasında oynanan maçta yaşanan izdihamda 4 futbolsever hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

Honduras Ulusal Futbol Ligi’nin şampiyonluk maçı büyük bir faciaya neden oldu. Motagua ile Honduras Progreso arasında oynanan maç öncesi yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı. Olaylara maç öncesi stadyuma girmeye çalışan taraftarlara polisin attığı gaz bombasının neden olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada polisin kalabalığa sıktığı gaz bombasının izdihamın başlamasına neden olduğu, gazdan kaçmaya çalışan taraftarların birbirlerini ezdiği ifade edildi. Polis ise bu açıklamanın ardından suçlamaları kabul etmedi. 30 bin kişi kapasiteli stadyumda fazladan sahte bilet satıldığını savunan polis, zaten dolu olan tribünlere zorla girmeye çalışan taraftarların sinirlenip birbirlerine girdiği ve bunun da kargaşaya neden olduğu açıkladı.

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İlk maçta 4-1 yendiği Honduras Progreso’yu evinde oynadığı rövanş maçında 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Motagua Kulübü’nün Başkanı Eduardo Atala, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşanan acı olay nedeniyle kutlama yapılmayacağını bildirdi.