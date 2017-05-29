İki farklı Bursaspor!

Spor Toto Süper Lig'in son maçında küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bursaspor'da özellikle ikinci yarı yaşanan performans düşüşü, bu durumu özetliyor.

Hamza Hamzaoğlu’yla ilk yarıda 16 maçta 27 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir’in 9 puan gerisinde 5. sırada bulunan Bursaspor, 18. haftada yaşadığı teknik direktör değişiminin ardından bir türlü toparlanamadı. Hafta sonunda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada Gençlerbirliği’ne uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan yeşil-beyazlılar, iyice ateşe düştü. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Alanyaspor’u mağlup ederse Bursaspor için de işler iyice karışacak. Rizespor kazanır Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında kazanamazsa yeşil-beyazlı takım küme düşecek. İkili averajda Rizespor üstün olduğu için Bursa’ya 1 puan da yetmiyor. İlk yarıyı liderin 9 puan gerisinde kapatan ve Avrupa iddiasıyla ikinci yarıya giren Burasspor, Hamza Hamzaoğlu’nun takımdan ayrılmasının ardından 15 maçta hanesine sadece 8 puan yazdırabildi. Hamzaoğlu’nun ardından Fenerbahçe ve Osmanlıspor’la berabere kalan yeşil-beyazlılar, Gaziantepspor ve Karabükspor’u da sahasında mağlup etti. Bursaspor, kalan 11 maçta ise puan alamadı. 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, 7 yıl sonra küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

KADRODAKİ 6 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bursaspor’un yaşadığı tarihi şampiyonlukta, şu anda kadroda olan 2 isim yer alıyordu. Kaptan Batalla ve Sercan Yıldırım, Ertuğrul Sağlam önderliğinde şampiyon olan kadroda yer alan 2 önemli oyuncuydu. Bu sezon rakip ağlara 8 gol gönderen Batalla, 6 da asist yaptı. Ancak Arjantinli oyuncu, attığı gollerin 6’sını, asistlerin de 5’ini Hamza Hamzaoğlu döneminde yaptı. 22 maçta yalnızca 621 dakika oynayan Sercan Yıldırım ise 2 kez gol sevinci yaşadı. 2010’da Bursaspor’la şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım, 2011-2012 sezonunda da Galatasaray formasıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu 2 futbolcu dışında Bursaspor’un kadrosunda farklı takımlarda şampiyonluk yaşayan 4 futbolcu daha bulunuyor. Kaleci Mert Günok, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşadı. Tomas Sivok 2008-2009’da, Serdar Kurtuluş da 2008-2009 ve 2015-2016 sezonlarında Beşiktaş’ta şampiyonluk kupası kaldırdı. Sezon başında takıma dahil olan Furkan Özçal da, 2012-2013 yılında şampiyon olan Galatasaray’ın kadrosundaydı.