İki farklı Bursaspor!

Hamza Hamzaoğlu’yla ilk yarıda 16 maçta 27 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir’in 9 puan gerisinde 5. sırada bulunan Bursaspor, 18. haftada yaşadığı teknik direktör değişiminin ardından bir türlü toparlanamadı. Hafta sonunda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada Gençlerbirliği’ne uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan yeşil-beyazlılar, iyice ateşe düştü. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Alanyaspor’u mağlup ederse Bursaspor için de işler iyice karışacak. Rizespor kazanır Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında kazanamazsa yeşil-beyazlı takım küme düşecek. İkili averajda Rizespor üstün olduğu için Bursa’ya 1 puan da yetmiyor. İlk yarıyı liderin 9 puan gerisinde kapatan ve Avrupa iddiasıyla ikinci yarıya giren Burasspor, Hamza Hamzaoğlu’nun takımdan ayrılmasının ardından 15 maçta hanesine sadece 8 puan yazdırabildi. Hamzaoğlu’nun ardından Fenerbahçe ve Osmanlıspor’la berabere kalan yeşil-beyazlılar, Gaziantepspor ve Karabükspor’u da sahasında mağlup etti. Bursaspor, kalan 11 maçta ise puan alamadı. 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, 7 yıl sonra küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
KADRODAKİ 6 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Bursaspor’un yaşadığı tarihi şampiyonlukta, şu anda kadroda olan 2 isim yer alıyordu. Kaptan Batalla ve Sercan Yıldırım, Ertuğrul Sağlam önderliğinde şampiyon olan kadroda yer alan 2 önemli oyuncuydu. Bu sezon rakip ağlara 8 gol gönderen Batalla, 6 da asist yaptı. Ancak Arjantinli oyuncu, attığı gollerin 6’sını, asistlerin de 5’ini Hamza Hamzaoğlu döneminde yaptı. 22 maçta yalnızca 621 dakika oynayan Sercan Yıldırım ise 2 kez gol sevinci yaşadı. 2010’da Bursaspor’la şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım, 2011-2012 sezonunda da Galatasaray formasıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu 2 futbolcu dışında Bursaspor’un kadrosunda farklı takımlarda şampiyonluk yaşayan 4 futbolcu daha bulunuyor. Kaleci Mert Günok, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşadı. Tomas Sivok 2008-2009’da, Serdar Kurtuluş da 2008-2009 ve 2015-2016 sezonlarında Beşiktaş’ta şampiyonluk kupası kaldırdı. Sezon başında takıma dahil olan Furkan Özçal da, 2012-2013 yılında şampiyon olan Galatasaray’ın kadrosundaydı.