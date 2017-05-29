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İlk finalist Eskişehirspor

TFF 1. Lig'de play-off finaline yükselen ilk takım belli oldu. 3-3'lük ilk maçın ardından konuğu Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor adını finale yazdırdı.
20:5829 Mayıs 2017
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İlk finalist Eskişehirspor

TFF 1. Lig play-off yarı finali ikinci maçında Eskişehirspor, Giresunspor’u konuk etti. 9. dakikada Hürriyet Gücer’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi Es-Es, adını play-off finaline yazdırdı.

Eşleşmenin ilk maçı Giresun’da 3-3’lük skorla sonuçlanmıştı. Es-Es’in rakibi 21.30’da başlayacak olan Boluspor-Göztepe müsabakasından sonra belli olacak. O eşleşmede Göztepe ilk maçta konuğu Boluspor’u 2-0 mağlup etmişti.

Maçtan dakikalar6. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışından Hasan Hüseyin Acar'ın sert şutunda top kaleciden döndü.

9. dakikada Ofoedu topu sol kanattan güzel taşıdı. Ceza sahasına ortasında Erkan yerden vurdu top kaleciden sekti. Seken topu Hürriyet tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0

40. dakikada Eskişehirspor ceza yayının hemen yanından serbest vuruş kazandı. Bruno Mezanga'nın falsolu vuruşunda topu kaleci köşeden çıkardı.

70. dakikada Erkan'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topa düzgün vuran Hasan Hüseyin'in şutu direkten döndü.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek

Eskişehirspor: Kayacan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Bilal Aziz dk. 90), Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer, Francis Ofoedu (Akaminko dk. 77), Erkan Zengin, Bruno Mezenga

Yedekler: Ekrem, Axel Meye, Semih Şentürk, Furgan, Ramazan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Tomic dk. 4), David Abwo (Dilaver dk. 64), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Andre, Onur Demir (Da Silva Lopes dk. 71), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Yedekler: Anıl, Cihan, Çağlar Birinci, Rızvan

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Gol: Hürriyet (dk. 9) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Hüsamettin Tut, Eser, Berkan Yıldırım (Giresunspor)

Etiketler
eskişehirspor giresunspor TFF 1. Lig Play-Off tff 1.lig
Son güncelleme: 21:21 | 29.05.2017
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