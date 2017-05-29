Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını kestiği belirlenen kişilerden 4'ü yakalandı. Haklarında "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan 4 kişi, tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.

İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada dün saat 22. 30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde asılı olan Fenerbahçe bayrağını keserek küfürlü tezahüratta bulunduğu belirlenen kişilerden 4’ünün yakalandığı belirtildi. M.C.E, G.D, Ö.Ş. ve B.C.’ye “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedilirken şüphelilerin tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada olaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe`den bayrak açıklaması! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 25 Mayıs Perşembe gününden beri dalgalanan, ancak dün gece bir grup tarafından saldırıya uğrayan ve zarar verilen Fenerbahçe Bayrağı, bugün yenilenerek, tekrar Köprüye asıldı. İlgili Haberi Oku