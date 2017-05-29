Manchester City’den 1 numaraya servet

Sezon başında takımın başına Pep Guardiola’yı getiren Manchester City, İngiltere Premier Lig’i istediği yerde bitiremese de üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Guardiola’nın raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Manchester City yönetimi, ilk olarak orta sahaya Monaco’dan Bernardo Silva’yı alarak siftah yaptı. Guardiola’nın İngiliz kaleci Joe Hart’ı ayaklarını düzgün kullanamadığı için kadroda düşünmediği, Bravo’nun ise beklenenin altında performans göstermesi, kaleye transfer yapılmasını zorunlu hale getirdi. Guardiola’nın ayaklarını iyi kullanabilen bir kaleci istemesinin ardından araştırmalara başlayan Manchester City scout ekibi, İspanyol çalıştırıcıya Benfica’nın 1 numarası Ederson’u önerdi. Başarılı çalıştırıcı olumlu yanıt alan yönetim, transferi tamamlamak için hemen harekete geçti.
Benfica’nın Vitoria Guimaraes ‘i finalde yenerek Portekiz Kupası’na uzanmasının ardından “Muhtemelen bugün Benfica’da son maçımı oynuyorum” şeklinde bir açıklama yapan Ederson, Manchester City iddialarını güçlendirdi. Portekiz ekibi ile pazarlıklara başlayan Manchester City, Brezilyalı kaleci için 40 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Eğer transfer gerçekleşirse Ederson, efsane kaleci Buffon’dan sonra gelmiş geçmiş en pahalı ikinci kaleci olacak. Buffon, 2001 yılında Juventus’a 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.