Mehmet Demirkol’dan Beşiktaş’ın şampiyonluk sayısı!

Yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 15. şampiyonluğu değerlendirdi. Mehmet Demirkol, gelecek sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olması için Şenol Güneş'in takımda kalması gerektiğini söylerken, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'ı mevcut kadrosuyla şampiyon yapacağını iddia etti.

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, yayınlanan ‘Spor Servisi’ adlı programda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ve spor gündemini değerlendirdi. Demirkol, Beşiktaş’ın şampiyonluk sayısının 15 değil 20 olduğunu iddia ederken siyah-beyazlıların gelecek sezon da favori olmasının tek şartının Şenol Güneş’in takımda kalması olduğunu belirtti.

İşte Demirkol’un değerlendirmeleri:

“Aritmetik olarak yanlış bir hesaplama. Şeref Bey’in, Baba Hakkı’nın hakkını boşa saymak kimsenin hakkı değildir. Beşiktaş’ın o yüzden 20 şampiyonluğu var. 1906’da mı başladı öyle bir şeydi sanırım.

Türk futbolunun efsanelerinin şampiyonluk haklarının verilmesi gerekir. Yıldız işi üzerinden konuşulacaksa Cenk Koray’ı da anmak lazım. Hatırlıyorum ben 2. yıldızı almak için başvurdular. Federasyon 1957’de kurulduğu için 55 ve 56 senesindeki Beşiktaş’ın şampiyonluğunu saymadılar. Beşiktaş da UEFA’ya başvurdu, ‘bizim kayıtlarımızda şampiyonsunuz’ dediler. Federasyon sonra ‘Aa evet siz şampiyonmuşunuz’diyerek onları da saydı.

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‘ŞENOL GÜNEŞ KALIRSA…’

5 senelik plan yapılamaz zaten. Beşiktaş buna göre gurbetçi transferi yaptı. Sonra yine değişti kural yabancı transferi serbest kaldı. Ama Beşiktaş itiraz etmedi ve yine de şampiyon oldu. Ve bu sırada efsane bir şekilde stadı da yaptı. Bütün planını yerli oyuncuya göre ayarlayan bir takım tek yerli ile sahaya çıkıyor.

Plan programla değil, esnek davranarak şampiyon oldu. Gelecek sezonun da 1 numaralı favorisi Beşiktaş. Ancak Şenol Güneş kalırsa. İddiam şu; Galatasaray’ın kadrosunu Beşiktaş’a verin, Beşiktaş’ın kadrosunu da Galatasaray’a verin, Beşiktaş’ın kadrosu 5. olur.

Talisca kalmak istiyor belli. Aboubakar’ın maaşı herkesi etkiledi. ‘Ben de işimi yapıyorum neden o kadar almıyorum’ derler. Şenol Güneş’e sorsan ’10 numara istiyor musun’ diye ‘İsterim’ der. Çünkü; Talisca 10 numara değil. Talisca artı 10 numara… Talisca süper bir destek forvet. Ama onu da oynatan sadece Şenol Güneş olabilirdi o da oldu.”