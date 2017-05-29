Muharrem Usta’dan Trabzonspor camiasına müjde!

Spor Toto Süper Lig´de bitime 1 hafta kala 51 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta gelecekten umutlu. "Şampiyonluğun 81 ilde de özlemle ve coşkuyla kutlanacağını hep beraber göreceğiz" dedi. Usta ayrıca müzede yer alan 6 kupaya konulan haczin kaldırıldığını da açıkladı.

2016-17 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ligin ilk devresinde sadece 18 puan toplayabilen Trabzonspor, ikinci yarıda bitime 1 hafta kala 33 puan elde etti, ilk yarıya oranla daha iyi bir performans ortaya koydu. Ligin 33´üncü haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Avrupa hedefine de havlu atan bordo mavililerde Başkan Muharrem Usta gelecek adına umutlu.

“ŞAMPİYONLUĞUN 81 İLDE KUTLANACAĞINI GÖRECEĞİZ”

Şampiyonluğun özlemle ve coşkuyla kutlanacağı günleri göreceklerine dikkat çeken Başkan Usta, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Emin olun ve güvenin ki; şampiyonluğun 81 ilde de özlemle ve coşkuyla kutlanacağını hep beraber göreceğiz. Zaman, sadece zaman” ifadelerine yer verdi.

6 KUPADAKİ HACİZ KALDIRILDI

Trabzonspor’da Mbia, Onazi ve Medjani´nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle bordo mavililerin müzesinde bulunan 6 şampiyonluk kupasına konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırıldığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Muharrem Usta tarafından özel olarak görevlendirilen avukatların Trabzon İcra Dairesi’ne yaptığı itirazda, şampiyonluk kupalarının Trabzonspor Kulübü Derneği’ne, söz konusu borcun ise Trabzonspor Sportif AŞ’ye ait olduğunun belirtildiği, bu itirazın neticesinde de haciz işleminin kaldırıldığı ifade edildi.

KAMP YERLERİ BELLİ OLDU

Bu arada Trabzonspor’da gelecek sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak kamp yerleri belli oldu. Bursaspor ile oynanacak son hafta karşılaşması sonrasında izine çıkacak olan bordo-mavililerin 27 Haziran’da Trabzon’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi. Trabzonspor’un daha sonra ilk olarak Macaristan, ardından da Slovakya’da iki aşamalı kamp gerçekleştireceği öğrenildi.

GOL VE ASİSTLERİ DEPLASMANDA

Trabzonspor´un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü kaydeden Matus Bero, bu sezon bordo mavili forma ile toplamda 4 gole katkı sağladı. Ligde 2´nci golünü atan ve 2 de asisti bulunan 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, gol ve asistlerinin tamamını deplasman maçlarında kaydetti. Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve sezonu kapatan Slovak futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 1473 dakika süre aldı.