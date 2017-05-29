Muslera: Evimde gibi hissediyorum

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı formayla 199. maçına çıkan Uruguaylı file bekçisi, "Galatasaray'da kendimi evimde hissediyorum" dedi.

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

3-2 kazanılan müsabakada 199. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Muslera’nın ulaştığı bu önemli sayı hakkında, “Öncelikle, böyle bir camia için 199 maça çıkmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım daha çok 200 maça çıkarım, uzun seneler Galatasaray'a hizmet ederim. Çünkü hep dediğim gibi Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı kaleci maçı da şu şekilde değerlendirdi: “Maça gelince; ihtiyacımız olan üç puanı aldık. Artık önümüzdeki maçı da kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Alanyaspor'un baskı yapan, iyi futbol oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. Vagner Love gibi ligin gol kralına sahipler. İyi de mücadele ettiler. Ancak her şeye rağmen iyi bir maç oldu kendi adımıza. Üç puan çıkardık. Dediğim gibi önümüzdeki karşılaşmayı da kazanıp bekleyeceğiz.”

Muslera’ya sorulan sorulardan biri de sürekli değişen savunma kurgusunun, defans oyuncuları ve kendisinin performansını nasıl etkilediğiydi. Muslera bu soruya “Bu sezon benim de savunmamızın da performansı iyi değildi. En iyi oyunumuzu oynamadık ancak bunun savunma kurgusunda sürekli değişen isimlerle alakalı olmadığını düşünüyorum. Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. İnişler, çıkışlar… Daha önce de burada böyle durumları yaşadık. Elbette herkes sorumluluk bilinciyle yüzde 100'ünü vererek oynamalı” yanıtını verdi.

Yeni bir sayfa açmak istediklerinin de altını çizen Muslera, demecini şöyle noktaladı: “Bir an önce bu sezonu bitirmek, geride bırakmak istiyoruz. Futbolun güzelliği de burada yatıyor. Bir sezonu bitirip yeni bir sezona başlayabiliyorsunuz.”