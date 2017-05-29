Podolski’den maç sonunda büyük ayıp!

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan Lukas Podolski'nin kendisi ile fotoğraf çektirmeye gelen top toplayıcı çocuğa yaptığı hareketle tepki çekti.

Başarılı bir futbol oynayan Alman yıldız, gol atamasa bile Alanyaspor kalesini en çok tehdit eden oyunculardandı.

Poldi’nin maç sonrasındaki tavrı ise kendisini tanıyanları fena yanılttı! Almanya’da birçok Türk arkadaşı olan ve sempatik tavırlarıyla bilinen solak yıldız bir top toplayıcı çocuğa karşı alışık olmadık bir tavır sergiledi.

Top toplayıcıyı itti

Alman oyuncu, kendisi ile fotoğraf çektirmek için elinde cep telefonu ile yanına kadar koşan top toplayıcı çocuğu sol eliyle itti. Podolski’nin bu tavrı sosyal medyada da tepki aldı.