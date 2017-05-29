Porto Aboubakar için yüksek uçuyor!

Beşiktaş 15. şampiyonluğunu doyasıya kutlarken, önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir transfer döneminin içine girecek.

Öncelikli olarak teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sözleşmenin detaylarını konuşacak olan başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, sonrasında dış transfere ağırlık verecek.

İlk olarak kiralık sözleşmesi sona erecek olan Vincent Aboubakar’ın bonservisini almaya uğraşacak olan Siyah Beyazlılar, Porto yönetimi ile bir kaç kez görüşerek alternatifli kontratlar sunmuştu. Porto, sunulan seçeneklere henüz kesin bir yanıt vermezken, ülke basınından Aboubakar transferi için Beşiktaş’ın oldukça zorlanacağına dair iddialar geliyor.

Portekiz gazetesi Ojogo’da yer alan habere göre Porto, Beşiktaş’ın yeniden kiralama teklifine ret cevabı verdi. Kamerunlu golcüden para kazanmak isteyen Porto’nun, satın alma opsiyonu olan 10 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrarcı olduğu ve Beşiktaş’ın bu şartlarda bir hayli zorlanacağı haberde yer alan en önemli unsur olarak dikkat çekiyor.

Ojogo gazetesinin haberinde Porto’nun Beşiktaş’a bonservis bedelini kabul edip etmeyeceğine dair cevap vermesi için 3 gün süre tanıdığı da yer aldı.

Beşiktaş ise başkan Fikret Orman’ın daha önce de söylediği gibi 10 milyon Euro bonservis bedelini ödemeyi düşünmüyor ve 4-5 milyon civarında bir bedel ile bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Siyah Beyazlıların pazarlıklardaki en büyük kozu ise Aboubakar’ın Porto ile olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması. Kamerunlu golcünün 2018’in Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini koz olarak masaya koyan transfer komitesi, Porto’yu ‘bir yıl sonra bedavaya alabiliriz bu kez hiç para kazanamazsınız’ diyerek ikna etmeye çalışıyor.

Bütün bu gelişmelerin ışığında Kamerunlu golcünün bonservis pazarlıkları çetin bir şekilde bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.