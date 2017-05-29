Prof. Dr. Ahmet Ercan ‘Arena’ yerine ‘çeyniktey’i önerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı statlardaki 'arena' adı tartışmasına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Latince bir kelime olan 'stadyum'un Türkçe karşılığının 'çeyniktey' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Arena’ adının statlardan kaldırılmasını istemesi ardından başlayan tartışmalara, deprem uzmanı olarak bilinen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Ahmet Ercan, ‘Türkçe Köken Araştırmacısı’ kimliği ile katıldı. Ercan, ‘arena’nın İspanyolca, ‘stadyum’un Latince olduğunu, kelimenin Türkçesi’nin ise ‘Çeyniktey’ olduğunu ifade etti.

Arena kalktı, yerine 11 Nisan gelecek Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nın isminde bulunan Arena ibaresi stattan söküldü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Arena isminin yerine Şanlıurfa'nın kurtuluş tarihi olan 11 Nisan'ın yazılacağını belirtti. İlgili Haberi Oku

Arenayı ilk olarak Galatasaray’ın Aslantepe için kullandığını, sonrasında Fenerbahçe’nin ‘Ülker Arena’, Beşiktaş’ın ise ‘Vodofone Arena’ ile onu takip ettiğini söyleyen Prof.Dr. Ahmet Ercan, şöyle dedi:

“İngilizce, Latince, Yunanca adlandırmalar üç seçkin spor takımımız tarafından Türkçe’nin hallaç pamuğu gibi atılmasıyla sürdürüldü. Vodofone Arena’nın ilk adı Mithat Paşa idi. O ki, bu topraklarda demokrasiyi ilk getiren, ilk anayasayı yazan kişidir. Onun adı kaldırıldı İnönü Stadyumu dendi. O ki, Kurtuluş Savaşı baturu, Köy Enstitüleri kurucusu, Toprak Reformu’nu başlatan kişidir. O da kaldırıldı. Yabancı bir iletişim kuruluşu olan Vodafone Arena dendi. Nerede kaldı Atatürkçülük? Nerede kaldı Cumhuriyetçilik.”

Aytemiz Alanyaspor stadındaki `arena` adını çıkardı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'Bahçeşehir Okulları Arena' olan stadının adını 'Bahçeşehir Okulları Stadı' olarak değiştirdi. İlgili Haberi Oku

Türk toplumu olarak kimliğimize sahip çıkarak Türkçe kelimelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof.Dr. Ahmet Ercan, şöyle devam etti:

“Biz çocukluğumuzda Nazilli’de, top sahası, Türkçesi ile ‘top yatağı’ derdik. Futbolun Türkçesi ‘tepik’, günümüzde Bosna’da ‘tekme’ derler. Futbolcu ‘tepikçi’, sporun Türkçesi ‘çeynik’tir. Stadyumun Türkçesi ise ‘çeyniktey’dir. İspanyolcası olan ‘arena’yı, Latincesi olan ‘stadyum’u yadırgamıyoruz da, Türkçe olan ‘çeyniktey’i neden yadırgıyoruz? Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkçe konuşmayana Türk denmez.’ Umarım bu güzel atılım diğer alanlarda dükkan, işyeri, konut, gökdelenler, toplu konutlarda da yaygınlaşır.”