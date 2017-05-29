Quaresma yine yaptı yapacağını

“Malzemecilik yapmadan önce Yeşilçam'da aktördüm. Duruşum ve hareketlerim Quaresma'yı etkilemiş. Dev kulaklıkla bir şeyler dinlerken birden geldi kulaklığımı aldı. ‘Bu kim?' dedi. ‘Arif Şentürk' karşılığını verdim. İlk tepkisi ‘Anlamıyorum ama ilginç sesi var' oldu. O da bana Portekizce rap müzik dinletti.”

“Quaresma, Nevzat Demir Tesisleri'nden içeri adımını attığında birlikte çalışacağı kişilerle tanışmak istemiş. Ben malzemecilik yapmadan önce Yeşilçam'da aktördüm. Birçok filmlerde oynadım. Duruşum ve heraketlerim Quaresma'yı çok etkilemiş. Hemen adımı sordu. Kaynaştık.

Kendisini bir aktör gibi gördüğüm için elimden geldiğince moral verip yardımcı olmaya çalıştım. Beraber çalıştığım arkadaşlarım Ünal Akkoyun ile Erdal Erdem İngilizce bildikleri için ona çok destek oldular.

Ben genelde türkü dinlerim. Ümit Tokcan, Sabahat Akkiraz, Meryem Şenocak gibi ünlü sanatçılar favorilerim.Arif Şentürk Zeytinburunulu olduğu için hemşerim sayılır. Quaresma da dev kulaklıkla bir şeyler dinlerken birden geldi kulaklığımı aldı. Dinlemeye başladı ‘Bu kim dedi?' diye sordu. Ben de idolüm olduğunu ve dünyanın en büyük sanatçısı olduğunu belirttim. Uzun süre dinledi. Lisanı bilmediği için güldü, bana döndü ve ‘Anlamıyorum ama ilgiç sesi var. Ama müzik ritmini çözemedim' karşılığını verdi. O da bana Portekiz ile rap müzik dinletti.”

“Ben ne yapsam gülüyor. Helsinki maçı öncesi kendisine kampta gol atacağını söyledim. O da bana “Benim işim bu, attırır ve atarım” dedi. Ama espri yaptı. Ben de rüyamda gördüğümü belirttim. Maçta gol atınca kulübede beni aradı ben de onu kollarımın arasına aldığımda gerçekten aile arasında paylaşılan sevinç tablosu oluştu.

Yemek konusunda çok hassas. Mesela tanımadığı bir yemeği önce bana tattırır. Schuster'den önceki teknik adamlar biz hizmetli kulüp çalışanlarını futbolcularla aynı yerde yemek yedirmezdi. Ayrım yapardı. Fakat Schuster ve oyuncular biz olmadan yemeğe oturmuyorlar. Kısaca insan ve görev ayrımı yapmıyorlar. Tıpkı Gordon Milne döneminde yaşadığımız şampiyonluklar öncesi havayı yaşıyoruz. Müthiş birliktelik var.”