Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
28 Mayıs 2017 19:03
GAZİANTEPSPOR
0 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Quaresma yine yaptı yapacağını

Gaziantep'te 15.şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta dönüş uçağında unutulmaz anlar yaşandı. Takımın emektar malzemecisi Süreyya Soner, şampiyonluğu büyük coşkuyla yaşayan Quaresma'nın gazabına uğradı.
10:2129 Mayıs 2017
0

Quaresma yine yaptı yapacağını paylaşan: AMKSpor

Beşiktaş 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maç sonunda yaşanan coşku dönüş uçağında tavan yaptı. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Quaresma, Gaziantep’ten dönüş uçağında emektar malzemeci Süreyya Soner’in saçını boyadı. Kahkahaların havada uçuştuğu dakikalarda Soner saçlarının boyanmasına engel olamadı.

29 Mayıs 2017 Beşiktaş`ta şampiyonluk sonrası flaş ayrılık Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna sezon sonunda takımdan ayrılacak. İlgili Haberi Oku

Öte yandan şampiyon Beşiktaş’a dönüş sonrası muhteşem bir karşılama yapıldı. Sabiha Gökçen Havaalanı’nı tıklım tıklım dolduran siyah-beyazlılar futbolculara zaman zaman zor anlar yaşattı. Teknik Direktör Şenol Güneş’e yoğun sevgi gösterileri yapıldı, bu sırada bazı taraftarların ‘hocam bizi bırakma’ sözleri dikkat çekti. Quaresma çıkışta meşalelerle kendisine tezahürat yapan taraftarları selamladı.

SÜREYYA SONER Q7’Yİ  BÖYLE ANLATMIŞTI

Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner, 2010 yılında Querasma ile olan ilişkisini şöyle anlatmıştı:

“Malzemecilik yapmadan önce Yeşilçam'da aktördüm. Duruşum ve hareketlerim Quaresma'yı etkilemiş. Dev kulaklıkla bir şeyler dinlerken birden geldi kulaklığımı aldı. ‘Bu kim?' dedi. ‘Arif Şentürk' karşılığını verdim. İlk tepkisi ‘Anlamıyorum ama ilginç sesi var' oldu. O da bana Portekizce rap müzik dinletti.”

“Quaresma, Nevzat Demir Tesisleri'nden içeri adımını attığında birlikte çalışacağı kişilerle tanışmak istemiş. Ben malzemecilik yapmadan önce Yeşilçam'da aktördüm. Birçok filmlerde oynadım. Duruşum ve heraketlerim Quaresma'yı çok etkilemiş. Hemen adımı sordu. Kaynaştık.

Kendisini bir aktör gibi gördüğüm için elimden geldiğince moral verip yardımcı olmaya çalıştım. Beraber çalıştığım arkadaşlarım Ünal Akkoyun ile Erdal Erdem İngilizce bildikleri için ona çok destek oldular.

Ben genelde türkü dinlerim. Ümit Tokcan, Sabahat Akkiraz, Meryem Şenocak gibi ünlü sanatçılar favorilerim.Arif Şentürk Zeytinburunulu olduğu için hemşerim sayılır. Quaresma da dev kulaklıkla bir şeyler dinlerken birden geldi kulaklığımı aldı. Dinlemeye başladı ‘Bu kim dedi?' diye sordu. Ben de idolüm olduğunu ve dünyanın en büyük sanatçısı olduğunu belirttim. Uzun süre dinledi. Lisanı bilmediği için güldü, bana döndü ve ‘Anlamıyorum ama ilgiç sesi var. Ama müzik ritmini çözemedim' karşılığını verdi. O da bana Portekiz ile rap müzik dinletti.”

“Ben ne yapsam gülüyor. Helsinki maçı öncesi kendisine kampta gol atacağını söyledim. O da bana “Benim işim bu, attırır ve atarım” dedi. Ama espri yaptı. Ben de rüyamda gördüğümü belirttim. Maçta gol atınca kulübede beni aradı ben de onu kollarımın arasına aldığımda gerçekten aile arasında paylaşılan sevinç tablosu oluştu.

Yemek konusunda çok hassas. Mesela tanımadığı bir yemeği önce bana tattırır. Schuster'den önceki teknik adamlar biz hizmetli kulüp çalışanlarını futbolcularla aynı yerde yemek yedirmezdi. Ayrım yapardı. Fakat Schuster ve oyuncular biz olmadan yemeğe oturmuyorlar. Kısaca insan ve görev ayrımı yapmıyorlar. Tıpkı Gordon Milne döneminde yaşadığımız şampiyonluklar öncesi havayı yaşıyoruz. Müthiş birliktelik var.”

Son güncelleme: 11:22 | 29.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER