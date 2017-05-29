Rafael Nadal, Fransa Açık’ta ikinci tura yükseldi

Kariyerinde dokuz Fransa Açık zaferi bulunan Rafael Nadal, bu yıl da favori turnuvasında iddialı. İlk turda Beniot Paire ile karşılaşan Nadal, 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle rahat kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı.

Fransa Açık’ta tek erkeklerde ilk tur mücadeleleri devam ederken 4 numaralı seribaşı İspanyol efsane Rafael Nadal, Suzanne-Lenglen’de, Fransız Benoit Paire ile karşılaştı. Bir saat 52 dakika süren maçı 6-1, 6-4 ve 6-1’lik setlerle Nadal kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı.

Toprak kortta tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen ve Fransa Açık’ı 9 kez kazanarak kırılması çok güç bir rekoru elinde tutan Nadal, ikinci turda Hollandalı Robin Haase ile karşılaşacak. Haase, ‘wild card’ ile ana tabloya dahil olan 18 yaşındaki Avustralyalı Alex De Minaur’u 7-6, 6-4 ve 6-0’lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.