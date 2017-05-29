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28 Mayıs 2017 19:03
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Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, poster çekimi yaptı.
16:0329 Mayıs 2017
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Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı

Gaziantepspor deplasmanında aldığı galibiyetle Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunun poster çekimini yaptı. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanların yer aldığı çekim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapıldı. Poster çekimi için tesislerde toplanan oyuncular, 3 gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

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