Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, poster çekimi yaptı.

Gaziantepspor deplasmanında aldığı galibiyetle Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunun poster çekimini yaptı. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanların yer aldığı çekim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapıldı. Poster çekimi için tesislerde toplanan oyuncular, 3 gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.