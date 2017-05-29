Şampiyonlar Ligi’ne direk katılacak 22 takım belli oldu

UEFA resmi sitesinden Beşiktaş’ın şampiyon olmasından sonra resmi olarak 22 takımın isimleri açıklayıp başarılar diledi. Manchester United İngiltere Premier Lig’de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi’ne direk katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi’ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi.
Şampiyonlar Ligi’ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle:
ÜLKELER T.SAYISI TAKIM İSİMLERİ
İngiltere (4 Takım): Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United
Almanya (3 Takım): Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund
İspanya (3 Takım): Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid
İtalya (2 Takım): Juventus, Roma
Portekiz (2 Takım): Benfica, Porto
Fransa (2 Takım): Monako, Paris Saint- Germain
Rusya (1 Takım): Spartak Moskva
Ukrayna (1 Takım): Shakhtar Donetsk
Belçika (1 Takım): Anderlecht
Hollanda (1 Takım): Feyenoord
Türkiye (1 Takım): Beşiktaş
İsviçre (1 Takım): Basel