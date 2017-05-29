Samsunspor’da Özköylü dönemi sona erdi

Samsunspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Samsunspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayrıldı. 1,5 yıllık sözleşmesi daha olan Özköylü ile transfer konusunda anlaşamayan yönetim karşılıklı sözleşmeyi feshetti.

Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “12 Ekim 2016 tarihinde 2,5 yıllık bir sözleşme yaptığımız Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ve ekibi ile 2016-2017 sezonunu, dönem başında koyduğumuz hedefe ulaşarak geride bırakmış bulunuyoruz. Sevgili hocamız ile 29 mayısta (bugün) tesislerimizde yeni sezon ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu istişarede Samsunspor Kulübü ile Sayın Özköylü arasında yeni sezon için farklı görüşler ortaya konmuştur. Gelişen bu durum üzerine taraflar 29 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak fesih etmişlerdir. Sevgili hocamıza ve kıymetli ekip arkadaşlarına verdikleri emekler için teşekkür eder, başarılar dileriz” denildi.

“Beklentim kabul görmedi”

Osman Özköylü ise yaptığı açıklamada, “Gelecek sene ve takımın hedefleriyle ilgili başkanla görüş alışverişinde bulunduk. Seneye hedefe oynayacak, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım oluşturulması şeklinde bir beklentim olduğunu söyledim. Başkan da, mevcut durum itibariyle bunu yapamayacağını, kulübün borçlarından dolayı böyle bir kadro kurulmasının mümkün olmadığını, böyle bir mali yükün altına giremeyeceğini söyledi. Mali yük dediğimiz, kendisiyle konuştuğumuz 13-15 milyon TL arasında düşük bir rakamdan bahsediyoruz. Başkan da böyle bir yapılanmaya gidemeyeceğini söyledi. Ben de hedefe oynayacak bir takım kurulmayacaksa ayrılmak istediğimi söyledim. Karşılıklı konuşma yaparak ayrıldık. Bundan sonra gelecek teklifler için doğru tercih yapıp iyi bir karar vermek istiyorum. Fakat şimdiye kadar herhangi bir takımla görüşmedim” dedi.