Sea Garden Resort dalış meraklılarını bekliyor

National Geographic Lisanslı Erman Dive Center profesyonel dalış eğitimi veriyor.

Bodrum Yalıçiftlik'te bulunan, mavi bayraklı koyları ve etrafını çevreleyen çam ormanlarıyla maviyi ve yeşili kucaklayan Hapimag Sea Garden Resort sualtı meraklılarının yeni cazibe merkezi olmaya aday. Sea Garden içinde faaliyet gösteren National Geographic Lisanslı Erman Dive Center, 18 yıllık deneyimle başlangıç seviyesinden ileri eğitime kadar her seviyede sertifika kazandıran eğitimler veriyor.

Dünyanın sayılı sualtı müzelerinden birini barındıran Bodrum'un en güzel koylarına kurulu olan Hapimag Sea Garden Resort, tatilcilerin olduğu kadar dalış meraklılarının da vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Sea Garden'ın mavi bayraklı koylarında gerçekleştirilen dalış eğitimleri, 18 yılık deneyime sahip Erman Dive Center tarafından veriliyor.

Uluslararası sertifikalara sahip profesyonel ekibi ile 2005'ten bu yana Sea Garden bünyesinde dalış meraklılarına hizmet veren Erman Dive Center, hiç dalış tecrübesi olmayan veya ileri seviye dalgıçlık eğitimi almak isteyenler için farklı eğitimler sunuyor. Erman Dive Center programlı profesyonel dalış eğitimleri için de Bodrum’un en güzel dalış noktalarında sürekli dalış turları düzenliyor.

Uluslararası sertifikalı eğitimler veriliyor

National Geographic lisanslarına sahip olan Erman Dive Center'da uluslararası geçerliliğe sahip dalış sertifikaları veriliyor. Aynı Zamanda Uluslararası Dalış Yetiştirme Eğitmenliği Merkezi de olan Erman Dive Center'ın PADI 5 Star Resort Center hizmeti de bulunuyor. Yüzme bilen, sağlık sorunu olmayan ve 15 yaşından büyük herkese açık olan eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Türkiye Sualtı Federasyonu sertifikaları ve dünya çapında popüler olan CMAS VE PADI sertifikaları veriliyor.

Profesyonel dalgıç olmak isteyenlere özel eğitimler

Erman Dive Center'daki farklı seviyeler ve sertifika programları için eğitimler düzenli olarak uygulanıyor. Dalış tecrübesi olmayanlar için günü birlik deneme dalışı yapılabiliyor. Giriş seviyesi için dört günlük bir program uygulandıktan sonra, ikinci seviye için 3 günlük eğitimden geçmek gerekiyor. Sonrasında ise profesyonel seviyeler geliyor. Kurtarma ve liderlik gibi özel eğitimlerinde de verildiği Erman Dive Center'da tüm gerekli programları tamamlayanlar profesyonel dalgıç lisansı alabiliyor.

Erman Dive Center'da Sea Garden misafirleri tekneyle açılmadan tatil köyünden yararlanarak kendilerine uygun programlarla dalış yapabiliyor. Sertifikalı dalgıçlar ise 9:00 – 14:00 saatleri arasında teknelerle dalışa çıkıp derin mavilikleri keşfedebiliyorlar.

Tüm su sporları için ideal konum

Su sporları meraklıları için tam bir cennet olan Hapimag Sea Garden Resort, deniz trafiğine karşı da son derece emniyetli. Çevre ve doğa konusunda son derece hassas davranması sayesinde pırıl pırıl bir sahil şeridine sahip tesis, dalış meraklılarına en uygun ortamı sunuyor.

Kurslar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen sualtı meraklıları, Erman Dive Center'ın http://www.ermandive.com/ adresli resmi web sitesini ziyaret edebilirler.