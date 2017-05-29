Şenol Güneş Beşiktaş’ın tarihini yeniden yazdı

Tecrübeli hoca Şenol Güneş, Beşiktaş'a üst üste şampiyonluk yaşatan ve birdenfazla kez bu başarıyı yakalayan ilk Türk teknik adam unvanını elde etti.

Beşiktaş’ı geçen sezonun ardından 2016-17 lig şampiyonluğuna da taşıyan Şenol Güneş, birçok alanda kulüp tarihindeki ilkleri başardı. 2015 yazından beri Beşiktaş'ın başında bulunan Güneş, siyah-beyazlılara üst üste şampiyonluk yaşatan ve birden fazla kez bu başarıyı elde eden ilk Türk teknik adam unvanını elde etti. 64 yaşındaki deneyimli hoca, 1991-1992'de arka arkaya 3 şampiyonluğun kazanılmasından bu yana 24 sezonun ardından Kartal'ı üst üste lig zaferine ulaştırdı. Siyah-beyazlılar, 15. lig şampiyonluğuna ulaşıp 3. yıldızını takmaya hak kazanırken ilk kez yerli teknik adam yönetiminde formasına yıldız ekledi. Kartal ayrıca tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mücadele etme hakkını Şenol Güneş ile elde etti.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçen günlerde yaptığı “Hocamız kesin olarak kalacak” açıklamasının ardından gözler siyah-beyazlı yönetim ile Şenol Güneş arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Deneyimli teknik adamın “Yoruldum” demesine rağmen yola devam edeceği belirtiliyor. Orman ve ekibi “Daha güçlü bir kadro” sözüyle Güneş'i ikna ederken, 1.5 milyon Euro'luk maaşı 2 milyona çıkarılacak ve 2+1 yıllık kontrat önerilecek. Güneş, şampiyonluk primi olarak 500 bin Euro alacak.