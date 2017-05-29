Sneijder, Van Der Saar’ın rekorunu egale edecek

Wesley Sneijder, 2003 yılında ilk kez giydiği Hollanda milli formasıyla Van Der Saar'ı geride bırakmaya hazırlanıyor!

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takım formasını 130 kez giyerek ‘en çok forma giyen oyuncu’ unvanını elinde bulunduran kaleci Van Der Saar’ı yakalamak üzere…

Şu ana kadar milli takım kariyerinde 128 resmi maça çıkan Sneijder, Hollanda Milli Takımı’nın 31 Mayıs’ta Fas, 4 Haziran’da Fildişi Sahili ve 9 Haziran Lüksemburg ile oynanacak maçlarda forma giyerse Van Der Saar’ın rekorunu egale etmiş olacak.

Sneijder, 128 kez sırtına geçirdiği turuncu formayla 30 gol atıp 31 asist yaparken hiç kırmızı kart görmedi.

18 yaşındayken Portekizli oynanan hazırlık maçında Dick Advocaat’ın şans verdiği Sneijder, yine tecrübeli hocasıyla kariyerinde önemli bir eşiği geride bırakmış olacak.