Susic: Doğru transferler yapmamız gerek

Alanyaspor'un çalıştırıcısı Safet Susic, ligde kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki sezon başarılı olmak için doğru transferleri yapmaları gerektiğini söyledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, önümüzdeki sezonun sağlıklı geçmesi için doğru transferler yapmaları gerektiğini söyledi.

Susic maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray gibi bir takıma karşı bu kadar bireysel hata yaparsanız elbette kaybedersiniz. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Statta ve televizyonda maçı seyredenler çok heyecanlı bir maç seyretti. Biz ikinci yarı toparlanmaya çalıştık. İlk yarıda çok kötü oynamıştık. İzleyenler açısından güzel bir maç oldu sadece bunu diyebilirim. Öncelikle hedefimiz ligde kalmaktı. Bunu başardık. Eksiklerimizi gördük, bunları mutlaka tamamlamamız gerekli. Doğru oyuncuları almamız ve doğru transferleri yapmamız gerekiyor.