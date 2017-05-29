Teşekkürler Beşiktaş

Sahadaki rakip güneydoğunun tek temsilcisi küme düşmüş Gaziantepspor. Ligdeki rakipse Başakşehir. Önceleri herkes şampiyonluğun kolay geleceği kanısına kapılsa da Başakşehir belki de ligin en inatçı ve mücadeleci takımı. Bu hafta yine uzatma dakikalarında attığı golle “takibe devam” dedi.

Sezon boyunca takımına desteğini hiç esirgemeyen Beşiktaş taraftarı Gaziantep'te de görevinin başında; hep destek tam destek.… Artık ligin sondan ikinci maçı. Galibiyet şampiyonluğu getirecek. Bu bilinçle sahaya çıkan Kara Kartal, her hattı ile Antep'te ligi bitirmek istediğini belli etti. Maçta öne çıkan Babel soldan içe kat ederek kendi hazırladığı şut pozisyonunu golle sonuçlandırdı. Üzerine Oğuzhan'ın önüne bıraktığı güzel asist ile ilk yarıda skor 2-0'a taşındı.

Geçen yılın aksine bu yıl daha zor bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. UEFA kriterleri, mali disiplin derken, şampiyon takım kadrosu bozuldu. Sosa ve Gomez gibi uluslararası kalite ve tecrübeye sahip oyuncular kaybedildi. Başkan Fikret Orman ve ekibi yine şapkadan tavşan çıkardı. Talisca ve Aboubakar'ı takıma katarak tecrübesiz fakat çok yetenekli oyuncular buldular. Devre arasında nokta transfer Babel'i de dahil ettiler. Artık iş Şenol Güneş'in ellerindeydi, oda en iyi karışımı yaparak Avrupa'da ve Türkiye'de iyi maçlar çıkardı ve Şampiyonlar ligi ve üçüncü yıldıza Beşiktaş'ı Türkiye Ligi şampiyonu yaparak taşıdı.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ Şimdi kutlama zamanı.