Tudor’dan hakeme gönderme!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonunda kendileri lehine penaltı kararını es geçen hakeme gönderme yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçı hakemine gönderme yaptı. Rodrigues’in pozisyonunun net penaltı olduğunu ifade eden Hırvat çalıştırıcı, “Yeşil formalı güzel beyefendi göremedi” ifadelerini kullandı.

Tudor, “Formanın şans getirdiğine inanmıyorum. Bugün acı çektiğimiz, mücadele ettiğimiz bir maç oldu. İlk yarıda çok iyi performans sergiledik. Zor bir ekipti. Vagner Love’a ayrı parantez açmak istiyorum. 2 golü de yoktan var etti. İlk yarıda attığımız gollerin üzerine 2 tane daha ekleyebilir ve maçı erken koparabilirdik… Rodrigues ‘in penaltısı yüzde yüz penaltıydı. Yeşil formalı güzel beyefendi göremedi penaltıyı.” diye konuştu.

Bruma’nın transferi ile ilgili konuşan Tudor, “Futbol dünyasında transfer dedikoduları hep çıkıyor. Bir daha ki maçımız bitirdikten sonra oturur konuşuruz, hangisi hayırlı olacaksa ona karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Koşu mesafelerinin artmasına dikkat çeken genç çalıştırıcı, “Beni mutlu eden bir istatistik bu. Antrenmanlarda bunu görüyoruz. İyi çalışıyoruz. Antrenmandaki iyi performans maça olumlu olarak yansıyor.” dedi.

ELLERİNİ Mİ KESSİN?

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçın sonlarına doğru acı çektiklerini belirterek, “Bunun sebebi 3-1 iken verilmeyen penaltıydı. Yüzde yüz penaltı var. Hakemin ne yazık ki görmediği bir penaltı. Görmesi gereken bir pozisyondu. Orada verse maç 4-1 olacaktı ve maç tamamen kopacaktı. Ama görmeyince bu tip bir sonuç oldu” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, maç sonrasında basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Penaltılarının verilmediğini belirten İgor Tudor, hakemin belki de görmesi imkansız, uzak bir pozisyonda penaltı verdiğini söyledi. Rakibe verilen penaltı için de konuşan Tudor, “Ahmet orada ellerini kollarını ne yapması gerekiyor? Kesmesi mi gerekiyor? O yüzden çok enteresan. Elerini kesmesi mi gerekiyor? O yüzden bize verilen penaltı çok enteresan. Kazandığım maçtan sonra hakemler hakkında konuşmak tabii ki iyi bir şey değil. Ama gerçekten son döneme bakarsak çok hakem hataları yapıldı. O yüzden ne kadar oynasanız da ister istemez bu hataları bazen geçemiyorsunuz. O yüzden buna değinmek istedim” dedi.

BRUMA İLE ARAMIZDA AŞK VAR

Bir gazetecinin Rodrigues’in oyuna girdikten Bruma’nın sağ kanada geçmek istemediğini ve bu futbolcuya transfer tekliflerinin olup olmadığını hatırlatması üzerine İgor Tudor şunları söyledi:

“Bruma ile aramızda çok güzel bir ilişki var. Tabiri caizse bir aşk var aramızda. En son biliyorsunuz oyundan almıştım. Şimdi gülerek öbür tarafa gönderdim. Gelen tekliflerle ilgili şu an cidden bir bilgim yok. Cumartesi günü maçımız var. O maçtan sonra tabii ki önemli olan kulübümüzün çıkarları. Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda bütün oyuncularımızla oturur konuşuruz.”

Galatasaray’ın son dönemde iyi oynadığının ve takımda neler değiştiğinin sorulması üzerine Tudor, “Aslında çok büyük gizli bir şey, çok büyük sır yok diyebilirim. Biz buyuz. Bakıldığı zaman antrenman performansları olarak daha iyiye gidiyoruz. Antrenman performansları daha iyiye gittiği zaman otomatikman bu da maç performansınıza yansıyor. Ama onun dışında çok büyük bir sır yok arkasında” dedi.

SİNAN GÜMÜŞ KALACAK MI?

Sinan Gümüş’ün takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise İgor Tudor, şu yanıtı verdi: “Gerçekten bu tip tekliflerle ilgili bilgim yok. Dediğim gibi cumartesi günkü maçtan sonra tamamen konsantrasyonumuz seneye gelebilecek opsiyonlar, oyuncular, hepsi ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. . Tabii ki mutlaka değişiklikler olacaktır. Kaç tane değişiklik olur tabi ki bilemiyorum ama şu anda size söyleyebileceğim, yeni bir takım kurup, farklı bir takım kurup, farklı bir oyun yapısı, oyun mantalitesi, böyle bir takım kurmak istiyoruz. Bunun için de baya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu olacaktır. Herkes iyi oyuncular istiyor. Avrupa kulüpleri arasında inanılmaz bir mücadele oluyor. Burada bütçeler de çok önemli. Biz kaliteli bir iş çıkararak bu kulüplerin önüne geçip, çabuk kararlar da alıp bu transferleri sonuçlandırmak istiyoruz.”

BEŞİKTAŞ’I TEBRİK ETTİ

Beşiktaş’ı tebrik edip etmeyeceği yönündeki bir başka soruya ise tecrübeli teknik adam, “Aslında sözlerimin başında belki tebrik etmem gerekiyordu. Kendilerini sizin aracılığınızda tebrik ediyorum. Çünkü, 2 sene üst üste şampiyon oldular. Ama tabii ki bu beni kişisel olarak sinirlendiriyor. Ama diğer taraftan da çok da motive ediyor. Seneye ilk günden itibaren bu sinirli olmamı, bu motivasyonumu takıma yansıtıp, bunu değiştirmek ve elimden geleni yapmak istiyorum “dedi.

ŞAMPİYON OLAN TAKIMIN HOCASI İYİDİR DİĞERLERİ DEĞİL

Galatasaray’ın Beşiktaş’a göre dezavantajının ne olduğu?, önümüzdeki sezon Galatasaray’ın Beşiktaş’ı geçip şampiyon olacağına inanıp inanmadığı şeklindeki soruya ise İgor Tudor şu yanıtı verdi: “Bu sene şampiyon oldularsa bu şunu gösteriyor. Tabii ki daha iyi oyuncuları var. Daha iyi oynuyorlar. Daha iyi hocaları var. Seneye biz şampiyon olmak istiyorsak, daha iyi futbol, daha iyi oyuncular, daha iyi hoca bunlara odaklanmamız gerekiyor. Onlar olursa şampiyonluk gelir. Tabii ben kazanmadıysam demek ki iyi bir hoca değilim. Bu ligde sadece şampiyon olan takımın hocası iyidir. Demek ki diğer hocalar iyi değildir.”