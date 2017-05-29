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28 Mayıs 2017 19:03
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Zonguldak’ta Emniyet amiri 3’lü çektirdi taraftar coştu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Emre Gökmen, şampiyonluk kutlaması yapan Beşiktaş taraftarına 3'lü çektirdi.
00:2329 Mayıs 2017
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Zonguldak’ta Emniyet amiri 3’lü çektirdi taraftar coştu

Valilik binası önünde devam eden kutlamalar sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Emre Gökmen, taraftara polis aracının anonsundan Beşiktaş marşı dinlettirdi. Ardından Beşiktaş’ın şampiyonluğunu emniyet olarak kutladıklarını kalabalığın olaysız şekilde dağılmasını istediklerini söyleyen Gökmen, taraftarın ‘Emniyet bize 3’lü çektirsene’ tezahüratını da kırmadı. Gökmen, 3’lü çektirdiği taraftar bir süre ’emniyet sen bizim her şeyimizsin’ sloganı attı. Gökmen’i kırmayan taraftar, yaklaşık 2 saat süren kutlamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

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