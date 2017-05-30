İnegölspor’da 12 saatlik teknik direktör

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor’da yönetim, teknik direktör Taşkın Güngör’ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden (12 saat sonra) feshetti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “İnegölspor yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği sözleşme imzaladığımız teknik direktör Taşkın Güngör’ün sözleşmesi feshedilmiştir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, sözleşmenin feshedilmesinin nedeni hakkında bilgi verilmedi.

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Geçtiğimiz sezon görev alan teknik direktör Ergün Penbe'nin ise sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2 yıllığına göreve getirilen Taşkın Güngör, görevi başında sadece 12 saat kalabildi. İnegölspor yönetimi deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı alarak sözleşme karşılıklı feshedildi. İnegölspor Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninden sonra konuşan Güngör “Güzel günler göreceğiz” açıklaması yapmıştı. Kulüpten ayrılmasının detaylarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.