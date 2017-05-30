Adriano: Beşiktaş’ta sözleşmemin sonuna kadar kalmak istiyorum

Beşiktaş ile bu sezon 44 resmi maça çıkan ve 2 gol, 5 asistlik katkının yanı sıra tecrübesiyle siyah-beyazlılarda büyük rol üstlenen Adriano, şampiyonluğu ve geleceğini değerlendirdi.

Beşiktaş’ın sezon başında Barcelona’dan transfer ettiği tecrübeli sol kanat oyuncusu Adriano, şampiyonluk sonrasında Vodafone Arena’da Ntvspor’a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden olan 32 yaşındaki Brezilyalı, sözleşmesinin bitimine kadar Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi.

Kulüp kariyerinde 20. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaşlı yıldızın açıklamaları şöyle;

“Bu şampiyonluk çok özel bir duygu. Sıkı çalışarak hedefimize ulaştık. Kupalar kazanmaya devam ediyorum. Nereye gitsen şampiyon oluyorsun diye takılıyorlar. Pozitif bir insanım. Nereye gitsem pozitif kişilerle karşılaştım. Futbolu bırakmama daha zaman var. Beşiktaş ile kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum. Her şampiyonluğun tadı farklı oluyor. Barcelona’dan gelip oynamak kolay değil. Sıkı çalışmamız lazım. Geldiğimden beri tek düşüncem Beşiktaş’ta şampiyon olmaktı. O düşünceler, bizi buraya kadar getirdi ve şampiyon olduk.

“DEPLASMAN MAÇLARINI SANKİ EVİMİZDE GİBİ OYNUYORUZ”

Avrupa’da oynadığımız maçlar, takım için tecrübe oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi işler çıkaracağız. Beşiktaş taraftarı, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar. Deplasman maçlarını sanki evimizdeymiş gibi oynuyoruz. Beşiktaş’a aşk besliyorlar. İlk geldiğimde taraftarların beni karşılaşmasından bunu çok iyi anladım.

Sevilla ile 2. UEFA Kupası’nı kazandığımızda su üzerinde bir kutlama yapmıştık. Bu da çok özel olacak. Gökhan Gönül ile Sevilla’da oynarken karşılıklı oynamıştık. Bu oyuncularla birlikte oynamak büyük bir şans benim için.

“BEŞİKTAŞ’TA SÖZLEŞMEMİN SONUNA KADAR…”

Boğaz manzaralı bir yerde oturuyorum. Şehrin imkanları çok yoğun. Buranın kültürü çok güzel. Şu an tek düşüncem Cumartesi günü oynayacağımız maç. Futbolda ne olacağı belli olmuyor ama ben Beşiktaş’ta çok mutluyum. Beşiktaş’ta sözleşmemin sonuna kadar kalmak istiyorum.”