Arda Turan’dan sessizlik kararı

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, bundan sonra konuşmama kararı aldı.

Barcelona ile hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga’da mutlu sona ulaşamayan Arda Turan, bu sezon takımı ile sadece İspanya Kral Kupası’nı kaldırdı. Hakkında sürekli başka bir takıma transfer olacağı söylentileri çıkan Arda Turan, bundan sonra basına spor konuları dışında konuşmama kararı aldı. Önceki akşam Şişli’de sahibi olduğu Arşiv Restoran’da ailesiyle iftar yemeği yiyen Arda Turan, gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenince annesi Yüksel Turan ve kardeşi Okan Turan’ı da yanına alarak poz verdi.

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öportaj taleplerini geri çeviren Turan, “Arkadaşlar hiçbir medya kuruluşuna konuşmama kararı aldım. Beni affedin, artık sadece spor konuşacağım” dedi. Arda Turan, Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla ilgili “Hak ettikleri bir şampiyonluk oldu” yorumunu yaptı.