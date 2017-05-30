Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Euroleague Kupası'nı götürdü.

THY Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile birlikte Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiler. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu. Beştepe’de gerçekleşen kabulde; Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkanvekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyeleri Cenk Başak, Selim Sapan ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen yer aldı.

Obradovic`in Fenerbahçe`deki ilk günleri sıkıntılı başlamış Fenerbahçe'yi Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıran efsane başantrenör Obradovic, sarı-lacivertli kulüpte ilk günlerinde yaşadığı sıkıntıları anlattı. İlgili Haberi Oku

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kabulde Başkan Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti. Başantrenör Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fenerium tarafından “Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme” tekniği kullanılarak üretilen sarı-lacivertli takımın biblolarını takdim ederken; oyuncular ise üzerinde tüm Takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtü verdi. Tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Euroleague Kupası’nı da götürdü.