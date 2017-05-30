Batmayan ‘Güneş’!

Beşiktaş’ın kurt hocası Şenol Güneş, ilk sezonunda elde ettiği başarıyı, önemli yıldızlarını yitirmesine rağmen tekrarladı, oynattığı futbolla büyük takdir topladı

Üst üste ikinci kez şampiyonluğu kucaklayan Beşiktaş'ta bayram var. Yöneticisi, taraftarı, futbolcusuyla herkes bu zaferde büyük pay sahibi oldu ancak Teknik Direktör Şenol Güneş'in rolü herkesten biraz daha öne çıkıyor. İlk sezonunda takımı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli hoca, tüm zorluklara rağmen Kartal'ın üst üste 2. kez zirvede uçmasını sağladı. Şampiyon kadro dağıldı, Gomez, Sosa ve Gökhan gibi isimler ayrıldı, istediği stoper takviyesi bir türlü yapılmadı. UEFA kriterleri nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında tavır yapmadı. Elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanırken, keyif veren bir futbol oynattı. Gelecek sezon da takımın başında kalacak olan Güneş, Milne'nin üst üste 3 kez kazandığı şampiyonluk sayısına ortak olmaya çalışacak.

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ŞENOL GÜNEŞ’İN YERİ BAŞKA

Yerli ve yabancı birçok teknik direktör, Beşiktaş'ın başarılarla dolu 114 yıllık tarihinde görev alırken Şenol Güneş'in yeri başka. Siyah-beyazlılara üst üste şampiyonluk yaşatan ilk Türk hoca olan Güneş, formaya üçüncü yıldızı getirerek de tarihe geçti.UEFA kısıtlamasının kıskacında olan kulübün mali sıkıntıları devam ederken tecrübeli çalıştırıcı, tüm zorluklara rağmen Kara Kartal'ı zirvede uçurmayı sürdürüyor.

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Ekbini bir teknik direktör takımı haline getirip bireysel performanslara da cila çeken duayen hoca, pençeleriyle ezip geçen bu yeni Kartal'ın baş öğretmeni oldu. Temel prensibi ‘takım için ve zevk alarak oyna'yı öğrencilerine aşılayan Güneş, GordonMilne gibi siyah-beyazlı bir efsaneye dönüştü bile. 64 yaşındaki futbol adamı, Napoli maçı öncesi “3. yıldız mı Şampiyonlar Ligi mi?” sorusuna “Güneş çıkınca yıldızlar kaybolur” cevabını vermişti. Oysa Beşiktaş semalarında batmayan bu Güneş, üçüncü yıldızı da ışıl ışıl parlatıp tüm camiayı çılgına çevirdi.