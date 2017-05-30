Beşiktaş taraftarı Büyükelçi Roger Moore komplo teorisini ince gördü

Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren İngiltere Başkonsolosu Richard Moore, Beşiktaş'a uğurlu geliyor.

Gaziantepspor deplasmanında galip gelerek ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş, üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaşlılığı ile bilinen İngiltere Büyükelçisi de konsolosluğa siyah-beyazlı bayrak asarak Beşiktaş’ın şampiyonluğunu her zamanki gibi kutladı. Roger Moore ile Beşiktaş arasındaki bir ilişki ise “Tesadüfün bu kadarı” dedirtti.

`Beşiktaş taraftarı Gaziantep`te 18 milyon lira harcadı` Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantepspor-Beşiktaş maçını izlemek için hafta sonunu Gaziantep'te geçiren siyah-beyazlı takımın 30 bin taraftarının 18 milyon liralık alışveriş yapıp ekonomiye katkı sağladığını söyledi. İlgili Haberi Oku

İngiltere Büyükelçisi Roger Moore, Türkiye’ye ilk olarak 1990-1992 yıllarında bir sene Ankara’daki büyükelçilikte iki sene de İstanbul’daki konsoloslukta basın ateşesi olarak görev yaptı. Moore bu sürede tam 3 Beşiktaş şampiyonluğu gördü. 2014 yılında bu yana İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Roger Moore, bu yıllar arasında 2 kez daha Beşiktaş’ın ligi şampiyon tamamlamasına şahit oldu. Yani Beşiktaş, Moore’un Türkiye’de yaşadığı 6 yılda tam 5 şampiyonluk yaşadı.

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Roger Moore, bu durumu Twitter hesabından “Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17’de(3 yıl) Türkiye’de yaşadı. Beşiktaş 6 yılın 5’inde şampiyon oldu. Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi?” yazarak paylaştı. İngiliz Büyükelçi bir takipçisinin “İngiliz oyunu?” şeklindeki yorumuna ise ince bir espri ile cevapladı:

“Doğru futbol kesinlikle bir İngiliz oyunu!”

ERTEM ŞENER KÜFÜR ETMİŞTİ

Roger Moore’un adı daha önce Ertem Şener’in kendisine küfür etmesiyle de gündeme gelmişti. Spor spikeri ve televizyoncu Ertem Şener ile İngiliz Büyükelçi Richard Moore arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündeme oturmuştu. İngiliz Büyükelçisi Richard Moore resmi twitter hesabından Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki lalelerin fotoğrafını paylaşmış, baharın işareti olduğunu yazmıştı. Moore’un hayır kampanyası yaptığını ve darbe mesajı verdiğini savunan Şener ise Büyükelçi’ye küfür etmişti.

Sosyal medyayı sarsan olay İngiliz Büyükelçi Richard Moore’un “Dolmabahçe Sarayı’nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel. Tulips in Istanbul heralding spring. Hooray!” yazmasıyla başlamıştı. Ertem Şener ise büyükelçiye şunları yazmıştı:

“Bunlar ne alçak insanlar! Bu adamlar “Hayır” kampanyası yapıyor, darbe istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardan, bu alçaklardan.”

“İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler!”

“İşte açık açık Türkiye’ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktı. Gelin ulan yine gelin.”

“Suriye’de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar’dan, Lale’den konuşamaz! O….Çocuğusunuz.”

Richard Moore ise tweet atarak “Of ya, kim bu aptal” demişti.