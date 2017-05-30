Beşiktaş’ın Osmanlıspor maçı biletlerinin fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı Osmanlıspor maçının bilet fiyatları açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, Osmanlıspor maçında taraftarı ile buluşacak. Vodafone Stadyumu’nda oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıklayan Beşiktaş yönetimi, eski biletlere göre zamlı bir tarife uyguladı.

TFF`den Şenol Güneş`e büyük ayıp! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan kendi isteği ile ayrılmadığını, gönderildiğini söyledi. Güneş, alacağının bir kısmının da hala durduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

İşte Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı bilet fiyatları:

“Kategori 1: 450TL

Kategori 2: 400TL

Kategori 3: 350TL

Kategori 4: 325TL

Kategori 5: 300TL

Kategori 6: 275TL

Kategori 7: 160TL

Kategori 8: 150TL

VIP: 950TL

1903 A-E BLOK: 950TL

1903 B – D BLOK: 1.050TL

1903 C BLOK: 1.100TL”