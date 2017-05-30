Beşiktaş’ın Osmanlıspor maçı biletlerinin fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, Osmanlıspor maçında taraftarı ile buluşacak. Vodafone Stadyumu’nda oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıklayan Beşiktaş yönetimi, eski biletlere göre zamlı bir tarife uyguladı.
İşte Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı bilet fiyatları:
“Kategori 1: 450TL
Kategori 2: 400TL
Kategori 3: 350TL
Kategori 4: 325TL
Kategori 5: 300TL
Kategori 6: 275TL
Kategori 7: 160TL
Kategori 8: 150TL
VIP: 950TL
1903 A-E BLOK: 950TL
1903 B – D BLOK: 1.050TL
1903 C BLOK: 1.100TL”