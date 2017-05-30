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03 Haziran 2017 17:00
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Beşiktaş’ın Osmanlıspor maçı biletlerinin fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı Osmanlıspor maçının bilet fiyatları açıklandı.
14:0130 Mayıs 2017
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Beşiktaş’ın Osmanlıspor maçı biletlerinin fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, Osmanlıspor maçında taraftarı ile buluşacak. Vodafone Stadyumu’nda oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıklayan Beşiktaş yönetimi, eski biletlere göre zamlı bir tarife uyguladı.

30 Mayıs 2017 TFF`den Şenol Güneş`e büyük ayıp! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan kendi isteği ile ayrılmadığını, gönderildiğini söyledi. Güneş, alacağının bir kısmının da hala durduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

İşte Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı bilet fiyatları:

Kategori 1: 450TL

Kategori 2: 400TL

Kategori 3: 350TL

Kategori 4: 325TL

Kategori 5: 300TL

Kategori 6: 275TL

Kategori 7: 160TL

Kategori 8: 150TL

VIP: 950TL

1903 A-E BLOK: 950TL

1903 B – D BLOK: 1.050TL

1903 C BLOK: 1.100TL”

Son güncelleme: 14:23 | 30.05.2017
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