Beşiktaş’ın transfer yapacağı ilk bölge belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önümüzdeki sezon yapılacak transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş’ta gelecek sezonun planlaması başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında yapılacak transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta hemen hem transfer döneminde savunma oyuncusu isteğini yineleyen Şenol Güneş, bir stoper alacaklarını söyledi.

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Kiralık oyuncuların durumuna göre başka transferler de yapılabileceğinin altını çizen Şenol Güneş, şunları söyledi.

“Transferle ilgili şunları söyleyeyim, defansa, stopere oyuncu alacağız. Futbolcum da bunu biliyor. Kiralık oyuncular var, onların durumu belli değil. Bunları konuştuğum zaman ‘Kalmak mı istiyor?’ sorusunu soruyorlar. Marcelo’yu ben Trabzonspor’a istemiştim. Bonservisi 4 milyon euro’ydu. Gençti, PSV’ye gitti. Şimdi defansın en iyi oyuncusu durumuna geldi. Ben Quaresma’nın da, Adriano’nun da kalmasından yanayım. Siz yazıyorsunuz. Ama ben kalmalarından yanayım.

Bizim ilk hedefimiz altyapı olmalı. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak oyuncu çıkarmalısın. Emre Mor’u niye aldı Dortmund? Niye o kadar para verdi? Benfica’nın, Porto’nun oyuncusuyla onları geçmeye çalışıyorum. Bir kere geçersin ama sonrası olmuyor. Sonrası olmalı…”