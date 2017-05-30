Beşiktaş’tan Anadolu Efes’e müthiş fark!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes’i 90-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes’i 90-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 1 Haziran Perşembe günü yine Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Strawberry 22, Roll 8, Clark 9, Stimac 12, Thompson 5, Sertaç Şanlı 15, Erkan Veyseloğlu 11, Weems 5, Muratcan Güler

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 15, Granger 11, Cedi Osman 7, Dunston 4, Brown 14, Thomas 5, Heurtel 15, Honeycutt

1 Periyot: 22-25 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 48-33 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 63-51 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)