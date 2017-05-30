Ali Ay: Bizi birlik ve beraberlik kurtarır

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda kümede kalma mücadelesi verecek olan Bursaspor'da Başkan Ali Ay birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor’la oynanacakları kümede kalma maçı için, “Bizi ancak birlik ve beraberlik kurtarır. Bunu başarırsak ligde kalırız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’la cumartesi günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıkları için yarın Ordu’ya gideceklerini belirten Başkan, taraftarları için bilet sayısının artmasını istemeyeceklerini söyledi. Müsabakanın önemine değinen Ali Ay, şöyle devam etti:

“Takımı maça Ordu’da 3 gün boyunca hazırlayacağız. Daha sonra Trabzon’a geçeceğiz. Birlik ve beraberliğe her günden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Bunu özellikle belirtmek ve açıklamak istiyorum. Bursaspor’u ligde ancak birlik ve beraberlik tutar. Biz bunu başaracak güçteyiz. Bunun için var gücümüzle uğraşıyoruz. Desteğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.”

‘3 puana ekstra prim vereceğiz’

Başkan Ali Ay, maçın kazanılması halinde futbolcularına ekstra prim vereceklerini açıklarken, “Yeterki maçı kazansınlar. Gerisi hiç sorun değil. Biz onlardan galibiyet bekliyoruz” diye konuştu. Başkan Ali Ay, “Trabzonspor maçından sonra olağanüstü genel kurul kararı almayı düşünüyor musunuz” sorusuna ise, “Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Gündemimizde Bursaspor’un ligde kalması için birlik ve beraberliği sağlamamız var” cevabını verdi.

Bu arada Bursaspor taraftarlarının ise cumartesi günü oynanacak karşılaşmada takımlarını desteklemek için uçak ve otobüsler ile Trabzon’a gidecekleri öğrenildi.

Öte yandan Bursa’da yayın yapan gazeteler de maç havasına şimdiden girmeye başladılar. Olay Gazetesi, müsabaka için, “Bir ihtimal daha var” başlığını kullanırken Bursa hakimiyet Gazetesi ise; “Bir umuttur Bursaspor” manşetiyle çıktı.