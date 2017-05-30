Cengiz Ünder İngiltere’de manşete çıktı

Medipol Başakşehir'den Tottenham'a transfer olacağı iddia edilen Cengiz Ünder, The Sun'ın manşetine çıktı.

Bu sezona damga vuran Başakşehir’de takımının genç futbolcusu Cengiz Ünder’in Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile anlaştığı iddiası İngiliz basınında da geniş yer aldı. Başakşehir’in sezon başında Altınordu’dan 700 bin euro’ya transfer ettiği Cengiz Ünder’e, İngiltere Premier Lig’den önemli bir kulüp talip oldu. 19 yaşındaki Cengiz Ünder’in 9 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham’a transfer olduğu iddia edildi.

Cengiz Ünder`e 9 milyon Euro`luk teklif! Başakşehir takımında genç yaşta yıldızı parlayan Cengiz Ünder'e 9 milyon Euro'luk teklif yapıldığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

The Sun’da yer alan Cengiz Ünder haberinde şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Dybala olarak anılan Cengiz Ünder’in transferi konusunda Tottenham 9 milyon euro karşılığında Başakşehir ile anlaştı. Manchester United’ın da transfer listesinde olan Cengiz için Tottenham devreye girdi ve transferi bitirdi.”