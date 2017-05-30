Cenk Ergün: Dedikodular transferleri etkiliyor

Galatasaray'ın transferdeki yetkili ismi Cenk Ergün transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cenk Ergün’ün açıklamaları şu şekilde:

“Gereken maçları kazanamadığımız için arzu ettiğimiz yerden uzaklaştık. Son periyotta üst üste üç maç kazandık. Üçüncülük şansı devam ediyor. Fakat bizim elimizde değil. Biz kazanalım, rakibin de puan kaybetmesi gerekiyor. Türkiye Kupası finali de Avrupa’ya giderken durumumuzu etkileyecek. Biz üzerimize düşeni yapalım. Galibiyet için çıkıp kazanalım. Sonra diğer maçlarda neler olacak; sezon nasıl kapanacak görelim.”

“Kendisini Galatasaray’dan büyük gören bazıları, benle yurt dışında transfer görüşmesi yaptığını iddia edenler hatta cebime uçak bileti koyanlar… Bunlarla uğraşmakta enerjimizi ve mesaimizi başka yerlere harcayamıyoruz. Yönetimin verdiği talimatlar doğrultusunda işimizi yapıyoruz. Benim çalışma prensibimde bunları konuşmamak var. Gerçekleşeceği zaman ortaya çıkar. Bu tip spekülasyonlar negatif olarak etkiliyor. Biten işler olduğunda duyurusunu resmi olarak paylaşmak istiyorum. Bu dedikodular içinde çok yoruluyoruz. Görüştüğümüz kulüpler, isimler de etkileniyor. Gerçeklerimiz dışında bir gerçek çıkıyor. Bütçemiz ve ihtiyaçlarımız belli. Buna göre hareket ediyoruz. ”

“Cumartesi günkü sezonun son maçından sonra daha net konuşabileceğiz. Aldığımız ve alacağımız kararları paylaşacağız. Gitme ihtimali, sözleşmesi değişecek arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili yorum yapmanın manası yok. Son maçımızı oynayıp konuşalım sonra konuşuruz.”

“Transfer politikamızı konumumuz tabii ki etkiliyor. Alışıldığı gibi Şampiyonlar Ligi’ne katılan halimiz ile şu an Avrupa Ligi’ne ön eleme oynama ihtimali olan Galatasaray’ın projesini anlatmak farklı. Ayrıca Avrupa’da da bizim kadar maaş ödeyen ülkeler var. Bu güç farkı kapandı.”