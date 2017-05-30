Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Hasan Hüseyin Öner’in başkanlığı düştü

Cumhurbaşkanına hakaretten ceza alan eski başkan Hasan Hüseyin Öner'in cezası kesinleşti. 3 Ay hak mahrumiyeti cezası alan Öner'in Tahkim Kurulu'na yapmış olduğu itiraz reddedildi ve başkanlığı düştü.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığına yeni seçilen Hasan Hüseyin Öner’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten hakkında yapılan şikayetten sonra yapılan incelemeler sonunda, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu 3 ay hak mahrumiyeti vermişti. Öner, bu cezaya itiraz etmişti. Ancak, 2017/62 E-2017/132 K. Sayılı kararı ile Tahkim Kurulu, Öner’in yapmış olduğu itirazı reddetti ve sporla ilişkisini kesti. Tahkim Kurulu Modern Pentatlon Federasyonu’na 3 kişilik kayyum atadı.

Spor Genel Müdürlüğü tahkim kurulu tarafından atanan 3 kişilik kayyumun başında (SGM) hukuk müşaviri vekili Avukat Ayşe Özdaş Rençper başkanlığında, avukat Deniz Tarı İnlice ve Federasyon genel sekreteri Hasan Sarıbacak federasyonu seçime götürecek. Seçim tarihi olarak belirlenen 3-4 Temmuz 2017 tarihinde ise olağanüstü genel kurul yapılacak. Atanan kayyum Federasyonun olağanüstü genel kurul tarihi olarak belirlenen 3-4 Temmuz 2017 tarihini onaylamasından sonra tarih kesinleşeceği öğrenildi. Kayyum heyeti 3-4 temmuz tarihini değişmediği taktirde, seçim belirlenen 3-4 Temmuz’da yapılacak.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten ceza alan Eski Başkan Hasan Hüseyin Öner, federasyonun genel kurul kararı almasını engellediği iddia edildi. Bu gelişme üzerine Spor Genel Müdürlüğü hukuk Dairesi federasyona yazı yazarak acil olarak yönetimin toplanarak genel kurul kararı almasını istedi. Ancak, yönetimde çoğunluğu olan Öner, federasyona girme hakkı olmamasına rağmen ilk toplantıya giderek seçim kararı aldırmadı. Bir sonraki toplantıda tüm yönetim katılarak altı ismi federasyondan uzaklaştırarak, yedekten alınan 6 yeni isimle federasyon genel kurul kararı alabildi. Bu sürecin gecikmesinde tahkim kurulu devreye girerek, alınan 3-4 Temmuz 2017 genel kurul kararını onadı ve yönetime kayyum atadı.

Süreçte başkan vekilliği yapan Yıldıray Yoldar ise, yaşananlara Türk sporu adına çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi:

”Biz göreve geldiğimizde çok büyük hedeflerimiz vardı. Ancak, başkanın tek taraflı davranışları maalesef federasyonumuzu bugünkü duruma getirdi. Artık bir seçim süreci başladı. Ben ve arkadaşlarım, yeni yönetim belirlenene kadar hizmete elimizden gelenin en iyisini yaparak devam edeceğiz. İnşallah bu süreç sonunda kazanan Modern Pentatlon olacak.”