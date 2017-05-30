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Devlet Bahçeli’den Beşiktaş’a kutlama

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Beşiktaşın şampiyonluğunu kutladı.
11:3530 Mayıs 2017
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Baheçli: 'Asıl olan hayattır, hayatta Beşiktaş... paylaşan: Sozcu

2016-2017 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, şampiyon Beşiktaş’ı kutladı.Bahçeli şöyle konuştu:

“Zannediyorum hiçbiriniz şampiyon Beşiktaş'tan bahsetmeden konuşmama son vereceğimi düşünmemiştiniz. Bir Beşiktaşlı olarak elbette şampiyonluktan sevinç duydum. Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğa ulaşan kara kartal Türk sporunun renkleri siyah beyaz olan yüz akı, iftihar edilecek kulüplerden birisidir.

Bu durum şahsım adına oldukça anlamlı memnuniyet vericidir. Beşiktaş futbolcularını, teknik heyetini, yağmura çamurda karda kışta iyi ve kötü zamanda destek ve tezahüratlarıyla yalnız bırakmayan taraftarlarımızı, özellikle Çarşı'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Fikret Orman Bey ve yönetimini kutluyorum. Taraftarlarımızın bir sözüyle konuşmamı noktalıyorum. Asıl olan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır.”

Son güncelleme: 11:52 | 30.05.2017
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