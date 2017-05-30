Erkurt Tutu 1 dönem daha kalmak istiyor

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, 2,5 yıldır kulübün mali durumunu düzeltmek için çalıştıklarını, 1 dönem daha başkan olarak hedefe oynayacak bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Yönetim Kurulu üyeleri, Nuri Asan Spor Tesisleri'nde biten sezon sonrasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, hoca konusu, kongre, hedefler, borçlar ve transferler gibi konular konuşuldu.

Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, “Yaşadığımız sıkıntılı süreç bize bir ders olsun. Önümüzdeki sene sizlerin desteği, taraftarın desteği ve kulübe gönül veren herkesin desteği ile birlikte Samsunspor'u layık olduğu yere çıkarırız diye düşünüyorum. 2,5 yıl çok zor geçti. Hedeflerimizi bir noktaya getirdik. Borçlarımızı yönetilebilir hale getirdik. Bundan sonra inşallah daha rahat nefes almamızı, daha doğru hamleler yapmamızı sağlayacak ortamı oluşturduk” dedi.

“1 dönem daha görevimizin başındayız”

Başkanlık için 4-5 aday da olsa göreve 1 dönem daha talip olduklarını vurgulayan Erkurt Tutu, “Çok uzun bir süreden sonra Samsunspor tarihinin, son 15 yıllık döneminde 2,5 yıl hiç olağanüstü genel kurul yapmadan devam eden yönetim kurulu, bizim yönetim kurulumuzdur. 2,5 yıldır yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen görevimizin başındayız. Daha önceki genel kurullar ara transfer dönemine denk geldiği için haziran ayına almayı teklif etmiştik. Bu da kabul edildi. Bu kongre olağan bir kongre olduğundan olmaması gibi bir durum söz konusu değil. 16-23 Haziran arasında seçimler olacak. Biz Samsunspor kulübünü yönetilebilir hale getirdiysek eğer, borç yükünü 28 milyondan 7 milyona kadar düşürebildiysek, para katkısını sağladıysak, bu hale getirdikten sonra bu takımı da hedefe oynatmak için bir daha ki seneye de devam edeceğiz. Bizim bu konuda geri adımımız gibi bir şey de söz konusu değil. 2,5 yıldır sürdürdüğümüz görevimizi, 1 dönem daha yapacağız. Bunun görüşmelerini yapacağız. Nasıl devam edeceğimizi sizlere anlatacağız” diye konuştu.

“Osman hocanın hedeflerini karşılayamayacağımızı düşündüğümüzden ayrıldık”

Teknik direktör konusuna da değinen Tutu, “Osman hoca buraya geldikten sonra yaşadığımızı sportif başarı ve başarısızlıklarla bir süreç yaşadık. Yüzümüzün akıyla sezon sonunda arzu ettiğimiz şekilde ligi bitirdik. Mutlu olmadık ama. Keşke son maçta ligde kalmasaydık. Osman hoca da biz de sezon sonunda konuşmak istedik. Oturduk ve konuştuk. Herkesin bir fikri var. Samsunspor her dönem hedefi olan bir takımdır. Biz de burada olduğumuz müddetçe bu takım hedefe oynayacaktır. Hedefe oynamak demek illa da başkalarının fikrine katılmak anlamına gelmez. Bu kulübün bir gerçeği vardır. Osman hocanın verdiği fikirler ile onun koyduğu hedefleri karşılayamayacağımızı düşündüğümüzden ayrılık kararı aldık. Hedefe gitmemek gibi bir şey söz konusu değildir. Bir daha ki sezon her beraber bu kulüpte bunları yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Tutu ayrıca, takımın başında hoca varken hiçbir teknik direktörle konuşmadığını, yeni hoca arayışlarını birkaç hafta içinde başlayacaklarını sözlerine ekledi.