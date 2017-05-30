Fenerbahçe Lens için fiyat arttırdı

Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Lens için Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu ikna etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe’de sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çeken Hollandalı futbolcu kulüpleri peşinden koşturmayı başardı. Beşiktaş Yönetimi’nin geçtiğimiz hafta Lens’in menajerleriyle buluştuğu öğrenilmiş, Kozyatağı’nda bir otelde (Hilton) yapılan görüşmede Hollandalı futbolcu için 3.3 milyon Euro önerilmişti. SEG Sport Management firmasının yetkililerine Sunderland’in bu transfere bakış açısı sorulup bonservisi alınamasa bile Lens’i Beşiktaş’a kiralamak istedikleri ve Şenol Güneş’in bu transferi mutlaka istediği vurgulanmıştı.

Fikret Orman`dan Lens açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. Başkan, Lens'le ilgilendiklerini ifade ederken, sağ açık için listelerinde Lens'ten önde isimler olduğunun da altını çizdi. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE 500 BİN EURO İMZA PARASI ÖDEMİŞ

Fenerbahçe ise Lens’in menajerleri ile yaptığı ilk görüşmede 4 milyon Euroluk istek karşısında ve üstelik bir de 4 yıllık sözleşme talebiyle şaşkına dönmüştü. FFP nedeniyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi 4 yıl için toplam 16 milyon Euroluk talebe kesinlikle hayır derken, edinilen bilgilere göre Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya yaptıkları görüşmede 2.7 Milyon Euroya çıktılar ve son teklifin bu olduğunu belirterek Lens’ten haber beklemeye başladılar.

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Bir sezon için 1.8 milyon Euro alan Lens’e ayrıca 500 Bin Euro imza parası ödendiği ortaya çıktı. Toplamda 2.3 kazanan Lens’e 400 Bin Euro zam yapan Sarı-Lacivertli idareciler Hollandalı için 2.7 Milyon euroya çıktılar. Lens kadar etkili bir başka isim bulunamazsa Fenerbahçe Yönetimi’nin 2.7’lik teklifin üzerine 300 bin Euro da şampiyonluk şartıyla prim maddesini eklemeyi ve toplamda 3 milyon Euro net ücret ödemeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.