Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı!

Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kiralık oynayan Kamerunlu yıldız Aboubakar için atak yaptı. Porto’yla görüşen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki golcü konusunda Kara Kartal’a çalım atmak üzere...

Gelecek sezon yepyeni bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen F.Bahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'a resmen talip oldu. Porto kulübüyle temasa geçen Fener, Kamerunlu golcü için transfer teklifinde bulundu. Kanarya'nın bu hamlesi sonrasında siyahbeyazlıların tüm planları altüst oldu. Kara Kartal'ın elindeki kiralık sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. F.Bahçe'nin devreye girmesinin ardından bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın hayalleri de suya düştü.

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Fener, Aboubakar'ın bonservisi için Porto'yla pazarlıklara başladı. Kanarya ayrıca Kamerunlu golcüye de yıllık 3.5 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro önerdi.