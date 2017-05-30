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BEŞİKTAŞ
03 Haziran 2017 17:00
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Fikret Orman stadın yeni adını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, statlarının adının değişeceğini belirterek, "Vodafone Park adını düşünüyoruz" dedi.
23:4130 Mayıs 2017
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Fikret Orman stadın yeni adını açıkladı!

Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Fikret Orman, stat ismiyle ilgili olarak, “Beşiktaş Stadı ile ilgili ekibimiz çalışıyor. Uluslararası bir isim bulmak istiyoruz. Yurt dışında örnekleri olduğu gibi Vodafone Park olabilir. Park kelimesini görüşüyoruz. Vodafone ile de konuşuyoruz. Beşiktaş için en güzelini yapacağız” dedi.

30 Mayıs 2017 Fikret Orman: Euroleague hırsızlık organizasyonu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman TV+ aplikasyonundaki, Life+ kanalında yayınlanan Spor Meydanı programına konuk oldu... İlgili Haberi Oku

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beşiktaş fikret orman vodafone arena
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