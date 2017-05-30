Fikret Orman stadın yeni adını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, statlarının adının değişeceğini belirterek, "Vodafone Park adını düşünüyoruz" dedi.

Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Fikret Orman, stat ismiyle ilgili olarak, “Beşiktaş Stadı ile ilgili ekibimiz çalışıyor. Uluslararası bir isim bulmak istiyoruz. Yurt dışında örnekleri olduğu gibi Vodafone Park olabilir. Park kelimesini görüşüyoruz. Vodafone ile de konuşuyoruz. Beşiktaş için en güzelini yapacağız” dedi.

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