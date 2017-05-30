Fikret Orman transfer için Portekiz’e gidiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar'ın transferi için Porto ile görüşme yapacak.

Sezonun flaş ismi Vincent Aboubakar’ı da kadroda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Porto’yu ikna etme konusunda yaşadığı sıkıntıyı çözmek için yine Başkan Fikret Orman formülünü devreye sokuyor.

Başkan Orman, Kamerunlu golcünün satın alma opsiyonu olan 10 milyon Euro’da indirim yapmayan ve Beşiktaş’a bu rakam için 3 gün süre tanıyan Porto’yu ikna etmek için bizzat Porto başkanı ile görüşecek.

Transfer komitesi başkanı Umut Güner ile birlikte yarın Portekiz’e gidecek olan başkan Orman, önceki sezonlarda yaptığı sıkı pazarlıkların bir benzeri ile Aboubakar transferini bitirmeye çalışacak.

Fikret Orman`dan Lens yorumu: Yeri Beşiktaş değil Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. Başkan, Lens'le ilgilendiklerini ifade ederken, sağ açık için listelerinde Lens'ten önde isimler olduğunun da altını çizdi. İlgili Haberi Oku