Fikret Orman’dan Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. Başkan, Lens'le ilgilendiklerini ifade ederken, sağ açık için listelerinde Lens'ten önde isimler olduğunun da altını çizdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta bir programa katıldı ve şampiyonluk hikayesini anlatırken, gelecek sezon planları ile ilgili de konuştu.

Orman, gelecek sezonla ilgili transfer söylentilerine de yorum getirdi. Bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'le ilgili sorulara Lens'in listelerinde olduğunu açıklayarak yanıt veren Başkan geçen sezon Lens'in Beşiktaş'a gelmek istediğini, “Geçen sene de bizi çıkma kılavuzu olarak görüp gelmek istemişti. Çin'e gitmek istiyordu. Beşiktaş böyle mentaliteye sahip oyuncuların yeri değil. Beşiktaş bir araç değil, amaçtır. Geçen sezon bu yüzden olmamıştı” şeklinde açıkladı.

Lens'in daha önce de Dinamo Kiev döneminde Beşiktaş'a gelmek istediğini vurgulayan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı: “Geçen sene Fenerbahçe'ye gelmeden de ilgilenmiştik Lens'le. Çok iyi bir oyuncu. Dinamo Kiev'e gitmeden önce de ilgileniyorduk; o zamandan beri takip ettiğimiz bir oyuncu. Kiev'deyken de ilgilendik. Hatta, Dinamo Kiev'deyken Ukrayna'da çıkan savaş nedeniyle de gelmek istemişti.”

Lens konusunda ısrarcı olmayacaklarını, sağ açık transferi için listelerinde Lens'in üzerinde isimler olduğunu ifade eden Fikret Orman, iki stoper ve belki de bir sağ açık transferi gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyledi.

Transferde şanslı olduklarına da dikkat çeken Fikret Orman şöyle konuştu: “Ama şöyle bir şansımız var diyelim; kimi almadıysak hayırlı oldu, kimi aldıysak hayırlı oldu. İlgilendiğimiz hiçbir oyuncuyla ilgili ‘Tüh!' demedik.”