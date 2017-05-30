Galatasaray’dan ayrılacak olan Aurelien Chedjou Medipol Başakşehir’de

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray’da son iki sezondur yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle formasını kaptıran Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir’e gidiyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Kamerunlu savunma oyuncusu ile her konuda anlaşan Mediopol Başakşehir, Chedjou’nun sözleşmesinin biteceği günü bekliyor. Lille’den 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan ve 2013-2014 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen başarılı defans oyuncusu bu sezon fazla forma şansı bulamıyordu.

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Bu arada Chedjou’nun Mediopol Başakşehir’den alacağı rakam da herkesi şaşırttı. Galatasaray’da yıllık 2. 2 milyon euro’ya oynayan Aurelien Chedjou, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi eleme turundan katılacak olan Medipol Başakşehir’e yıllık 800 bin euro’ya anlaştı.