Galatasaraylı futbolcuya Yeni Malatyaspor kancası

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın gurbetçi defans oyuncusu Koray Günter’e talip oldu.

Süper Lig'deki ilk sezonunda korkulu rüya görmemek için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı yönetim, gözünü Galatasaray'ın gelecek vaat eden genç oyuncusu Koray Günter'e dikti.Teknik heyet konusunda önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacak olacak yönetim, mevcut kadrodan yeni sezonda yola devam edeceği isimleri de belirleyecek. Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren genç oyuncuya talip olan Yeni Malatyaspor yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık yöntemiyle transfer etmeyi düşünüyor.

Portekiz basını: Galatasaray Bruma`yı sattı Bruma'da işlem tamam. Portekiz basınında yer alan habere göre Bruma, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oluyor. Transferin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Alman ekibi Borussia Dortmund’dan Galatasaray’a transfer olan 1.85 boyundaki Koray Günter’in de Malatya ekibinde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.