Gizem’in yeni adresi Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı libero Gizem Karadayı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Challenge Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, İsviçre’nin Volero Zürih takımında oynayan libero Gizem Karadayı ile Fethiye’deki kulüp bürosunda anlaşma yaptı.

Voleybol Şube Sorumlusu Taha Aydın, imza töreninde, “Vakıfbank, A Milli Takım voleybol takımı ve son olarak İsviçre’nin Volero Zürih takımında görev yapan libero Gizem Karadayı ile anlaştık. Avrupa’da şampiyonluk hedefimize hep birlikte yürüyeceğimize inanıyorum” dedi.

Gizem Karadayı ise “Bursa’da olmaktan çok mutluyum. Uzun yıllar dışardaydım. Türkiye ve Türk voleybolunu özledim. Takım için en iyisini vermeye ve belirlenen hedeflere hep birlikte yürüyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.