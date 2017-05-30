Gomez ve arkadaşları kümede kaldı!

Bundesliga play-out mücadelesinde Mario Gomez'in forma giydiği Wolfsburg, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Braunschweig'i aynı skorla mağlup ederek Bundesliga'da kalmaya hak kazandı.

Bundesliga’da play-out eşleşmesi ikinci maçında Braunschweig, Mario Gomez’in de formasını giydiği Wolfsburg’u konuk etti. İlk maçı sahasında 1-0 kazanmayı başaran Wolfsburg, deplasmanda da aynı skoru elde ederek kümede kalmayı başardı.

Wolfsburg’un galibiyet golünü 49. dakikada Vieirinha kaydederken 36. dakikada sarı kart gördü. Geçen sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi’nde yarışmacı bir takımda kurulamayacağını düşünerek Beşiktaş’tan ayrılıp Wolfsburg’un yolunu tutan Gomez, bu sonuçla kabus gibi bir sezonun ardından kendisine teselli bulmuş oldu.

Öte yandan müsabakanın ardından ev sahibi Braunschweig taraftarları sahaya girdi. Polis olaya derhal müdahale edip taraftarları çembere alırken tatsızlık yaşanmadı.