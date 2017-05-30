Galatasaray'da özellikle mevcut yönetimde başlayan futbolcu hâkimiyeti yapının teknik direktörleri ne kadar zor durumda bıraktığını defalarca tecrübe ettik. Galatasaray için bu sezon resmen bu sebepten dolayı heba oldu gitti. Futbol şubesinin kötü yönetiminden mi? Teknik direktör yiyen futbolcu hâkimiyeti yapıdan mı? Neden bilmiyorum ama Alanyaspor karşısında şunu gördüm.

Bir sezon eldeki kalitenin sahada kendisini göstermemesinden dolayı hiç olmuş gitmiş. Sneijder, Bruma ve Sinan üçü için de ayrılacak haberleri çıkana kadar, Tudor onları eleştirene kadar oynadıkları futbolun yarısını bile oynamıyorlardı. Galatasaray'ın başarısı için hırs yapmayan futbolcular Tudor'a karşı şahsi ispatları için resmen hırs yapmış durumda. Tudor da bu karşılıklı ispat savaşının içine girmiş onu da Alanya'da tecrübe ettik. Hırvat teknik adamın 61. dakikada Sneijder'ı ve 2 gol atan Sinan'ı oyundan almasının başka bir açıklaması olamaz. Beyler Galatasaray kişisel inatlaşmalarınızın oyuncağı değildir. Futbolcusundan hocasına herkes kendisine çeki-düzen vermek zorunda. Ne oldu bu anlamsız inatlaşmanın doğurduğu değişikliklerden sonra hakem Halil ÜmitMeler her maçta diğer arkadaşlarının yaptığı gibi Galatasaray'ın penaltısını vermedi. Alanyaspor'a da bir penaltı uydurdu. Uydurdu diyorum çünkü o pozisyonda Ahmet Çalık elini ne yapacaktı acaba kendisi bize açıklarsa çok mutlu olurum. Sonuçta teknik direktör futbolcuyla inatlaşır. Futbolcu teknik direktöre meydan okuyan hareketler yapar, hakem her zaman ki gibi hakkını yer. Dursun Özbek, yöneticileri ve futbolun tek patronu Cenk Ergün bu yaşananları görüp neler hissediyor gerçekten merak ediyorum?

Galatasaray 5-1 yapabileceği bir maçı resmen 3-2'ye getirip son yarım saati stres altında zar zor tamamladı. İstifa etmesi gerekenler inat eder istifa etmez. Futbolcusu teknik direktörü karşılıklı inatla sonucu etkiler. Ne diyelim hayırlısı olsun.